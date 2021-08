3 Matchbälle abgewehrt - Schweizer Beach-Duo steht nach Krimi im EM-Final und spielt um Gold

Im Olympia-Achtelfinal waren Hüberli/Betschart noch an den Landsfrauen Heidrich/Vergé-Dépré gescheitert.

Genau zu diesem Zeitpunk bewahrten Hüberli/Betschart aber die Nerven, benötigten auch etwas Glück, wehrten diese drei Matchbälle ab und drehten die Partie zum 15:14 – so hatten sie selber wieder Matchball, es war bereits der dritte. Und dieses Mal waren die Schweizerinnen eiskalt. So gewannen sie 21:9, 22:24, 16:14 gegen Borger/Sude und stehen im EM-Final. Dort treffen sie auf das niederländische Duo Katja Stam/Raïsa Schoon, das die Lettinnen Anastasija Kravcenoka/Tina Graudina in drei Sätzen bezwungen hatte.