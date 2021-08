Gegen Senegal - Schweizer Beachsoccer-Nati holt WM-Bronze

Ist die Schweiz am Ende doch eine Fussballnation? Nachdem die Fussballer an der EM 2020 sensationell bis in den Viertelfinal vorstiessen, übertrumpfen sie ihre Kollegen im Beachsoccer gleich nochmals: Die Beachsoccer-Nati besiegt in einem dramatischen Spiel um Platz drei den Senegal mit 9:7. Damit holen sich die Schweizer die Bronze-Medaille.