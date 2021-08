Sensation - Schweizer Beachsoccer-Nati schlägt erstmals Brasilien

Am Sonntag wartet Belarus auf die Schweizer Beachsoccer.

An der Beachsoccer-WM hat die Schweiz Brasilien geschlagen – zum ersten Mal in ihrer Geschichte.

Ein Bilderbuch-Auftakt für die Schweizer Beachsoccer an der Weltmeisterschaft in Russland. Das Schweizer Team von Angelo Schirinzi hat in seinem ersten Spiel Rekordweltmeister Brasilien geschlagen. Zum allerersten Mal überhaupt. Das Spiel wurde im Penaltyschiessen entschieden.