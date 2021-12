Weihnachts-Shopping – Schweizer beeilen sich aus Sorge und Sehnsucht mit Gschänkli-Kauf

«Bereits im November war die Nachfrage an Geschenken grösser als in Vorjahren», sagt Erhard Schwendimann, Chief Sales Officer bei Jelmoli.

Laut einem Wirtschaftspsychologen ist Weihnachten für viele Menschen ein «leuchtender Stern der Hoffnung am Himmel».

Der Trubel in den Innenstädten kurz vor Weihnachten könnte dieses Jahr ausbleiben. Zahlreiche Konsumentinnen und Konsumenten haben ihre Geschenke schon vor dem ersten Advent besorgt.

«Bereits im November war die Nachfrage an Geschenken grösser als in Vorjahren», sagt Erhard Schwendimann, Chief Sales Officer bei Jelmoli. Auch Geschenkservices wie die Päckli-Lounge, Heimlieferdienst und Personal Shopping seien früh und stark nachgefragt worden.

«Weihnachtseinkäufe seit Mitte November»

Mehr Betrieb als üblich herrscht auch im Zürcher Glattzentrum. «Die Kunden erledigen ihre Weihnachtseinkäufe in diesem Jahr früher als sonst», sagt Mediensprecherin Lisa Rennefahrt. Vor allem begehrt seien Artikel in den Bereichen Elektronik, Telefonie und Spielwaren.

Sorge um neue Corona-Massnahmen

Aufgrund der kritischen Corona-Situation sind Diskussionen über einen Shutdown mittlerweile nicht mehr tabu. Beruhige sich das Infektionsgeschehen nicht schnell, könnten neue Massnahmen wie eine breite Maskenpflicht, 2G plus und sogar Schliessungen zum Thema werden, warnte der oberste Kantonsarzt Rudolf Hauri an einer Medienkonferenz am Dienstag.