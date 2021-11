‘Ndrangheta : Schweizer Behörden verhaften sechs gesuchte Mafiosi

Dem Bundesamt für Justiz ist ein Schlag gegen das organisierte Verbrechen gelungen. Im Kanton Tessin wurde zudem ein Mann verhaftet, der für die albanische Mafia Geld gewaschen haben soll.

Darum gehts Die Mafia ist auch in der Schweiz aktiv.

Zwei Meldungen vom Dienstag zeigen, wie die Behörden gegen das organisierte Verbrechen vorgehen.

Es müsse jedoch noch mehr getan werden, fordern Insider.

Die Polizeibehörden verschiedener Kantone konnten zusammen mit der Bundespolizei Fedpol und dem Bundesamt für Justiz insgesamt sechs Personen festnehmen. Diese sollen am Drogenhandel in der Schweiz in grossem Stil beteiligt gewesen sein und für die kalabrische Mafia ‘Ndrangheta gearbeitet haben.

’Ndrangheta in der ganzen Schweiz aktiv

Festgenommen wurden die sechs Männer in den Kantonen Graubünden, St. Gallen, Tessin und Zürich. Die italienischen Behörden hatten einen Haftbefehl auf ihre Namen ausgestellt. Den Verhaftungen waren Hausdurchsuchungen im Tessin vorausgegangen. Die Männer sollen Teil eines ‘Ndrangheta-Clans sein, der aus dem Raum Como, also gleich nach der Schweizer Grenze, operiert. Nach einer Befragung durch die zuständigen Schweizer Behörden werden sie voraussichtlich in den kommenden Tagen nach Italien ausgeliefert.

57-jähriger Schweizer soll Geld gewaschen haben

Im Kanton Tessin konnte die Polizei derweil einen Mann verhaften, der Verbindungen zur albanischen Mafia gepflegt und für diese Geld gewaschen haben soll. Es soll sich dabei um einen 57-jährigen Schweizer handeln. Er soll am Heroinhandel hierzulande beteiligt gewesen sein und Geld aus dem Verkauf nach Albanien überwiesen haben. Zusätzlich fanden Polizeibeamte 140 Gramm Heroin bei ihm zu Hause.

Erst vor kurzem wurde in einem Gerichtsfall einer der spektakulärsten Fälle von Mafia-Verbindungen hierzulande in den letzten Jahren behandelt. 15 ältere Herren, die seit Jahren im Kanton Thurgau wohnhaft sind, waren vor rund zehn Jahren wegen Verbindungen zur ‘Ndrangheta verhaftet worden. Aber aus Mangel an Beweisen wurden sie nun jedoch freigesprochen.

Die Behörden zeigen sich im aktuellen Fall denn auch sehr erfreut über die Ermittlungserfolge. In ihrer Mitteilung schreibt die Bundesanwaltschaft am Mittwoch, dass man im Rahmen eines «Joint Investigation Teams» produktiv mit den Kolleginnen und Kollegen aus den italienischen Regionen Milano und Kalabrien zusammengearbeitet habe.

Mafia-Zelle hatte sogar eigenen Taucher engagiert

Doch nicht nur in der Schweiz ist den Anti-Mafia-Behörden einen Schlag gegen die ‘Ndrangheta gelungen. Mehr als hundert Verdächtige seien nach Ermittlungen gegen den Mole-Clan in Mailand, Florenz und Reggio Calabria festgenommen worden, sagte der Polizeichef der kalabrischen Küstenstadt, Bruno Megale, am Dienstag.

Nach Erkenntnissen der Ermittlern beschäftigte der Mole-Clan eigens einen Taucher, um das Rauschgift zu bergen, wenn es vor der Ankunft im Hafen über Bord geworfen wurde. An der Spitze des Clans soll der 26-jährige Rocco Mole stehen, wie der stellvertretende Staatsanwalt Gaetano Paci sagte. Rocco, dessen Vater eine lebenslange Haftstrafe verbüsst, habe die Zügel in die Hand genommen.

Laut der Tageszeitung «Gazzetta del Sud» hatte Rocco Mole als Minderjähriger drei Jahre lang an einem Projekt teilgenommen, das Kindern von Mafiafamilien helfen sollte, sich von dem Clan zu lösen. Nach der Ermordung seines Onkels durch einen rivalisierenden Clan sei er jedoch zu seiner Familie zurückgekehrt, berichtete die Lokalzeitung «CNews24».

Schweizer Mafia-Kampf nimmt nur langsam Fahrt auf

Die Fälle von Mafia-Verbindungen in die Schweiz häufen sich in den letzten Jahren. Im vergangenen Jahr sprach 20 Minuten mit der Schweizer Soziologin Zora Hauser, die an der britischen Oxford University zum Thema organisiertes Verbrechen forscht. Anlass war die Verhaftung von sechs ’Ndrangheta-Mitgliedern in der Schweiz. Hauser äusserte sich kritisch über die hiesigen Strafverfolgungsbehörden. Es sei kein Bewusstsein vorhanden, welches Ausmass die Aktivitäten der kalabrischen Mafia in der Schweiz erreicht hätten.

Ähnlich äusserte sich vor kurzem auch die ehemalige Bundesstaatsanwältin Rosa Cappa, die gegenüber den CH-Medien-Zeitungen forderte, die Schweiz müssen stärker gegen die Mafia ankämpfen. Italienische Mafiosi würden sich in der Schweiz verstecken, diese als Umschlagplatz für illegale Waren und Gelder nutzen, aber auch selbst den Handel von Drogen hierzulande organisieren. In Städten wie Basel scheint zudem bereits seit einigen Jahren die albanische Mafia präsent zu sein.

