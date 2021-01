Slalom in Zagreb :

Zenhäusern bester Schweizer in Kroatien Beim Slalom auf dem Bärenberg in Kroatien überholt Ramon Zenhäusern Teamkollege Daniel Yule noch im 2. Lauf und wird als Neunter bester Schweizer. (Video: SRF)

Linus Strasser feierte beim Slalom in Zagreb nach einem famosen zweiten Durchgang vor den Österreichern Manuel Feller (+0,10 Sekunden) und Marco Schwarz (+0,16) seinen ersten Weltcup-Sieg in dieser Disziplin. Nach dem ersten Lauf hatte er noch auf Rang acht gelegen.

Ramon Zenhäusern und Daniel Yule konnten sich nach einem verhaltenen ersten Lauf ebenfalls noch um ein paar Ränge steigern und schafften es als Neunter und Zehnter gerade noch in die Top Ten. Sandro Simonet holte sich mit einer auf Sicherheit bedachten Fahrt als 21. seine ersten Punkte in diesem Winter. Tanguy Nef, der im zweiten Lauf als erster Schweizer an den Start ging, konnte nicht von seiner guten Startnummer profitieren und schied bereits früh aufgrund eines Einfädlers aus. Meillard, Rochat und Aerni waren bereits im 1. Lauf ausgeschieden bzw. verpassten die Qualifikation für den zweiten Durchgang. (dpa/alp)