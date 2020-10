«Genau wie Gollum aus ‹Herr der Ringe› lebt die Fischart der Gollum-Schlangenkopffische in Höhlen im Untergrund», erklärt Dr. Lukas Rüber, Biologe und Fischkurator im Naturhistorischen Museum Bern. Erst kürzlich wurden die Fische in Südindien entdeckt. Auf den ersten Blick wirkten sie für die Forscher wie Vertreter der Familie der Schlangenkopffische.

In einer am Mittwoch veröffentlichten Studie konnte der Berner Biologe mit einem internationalen Team jedoch zeigen, dass es sich um eine neue, bislang unbekannte Fischfamilie handelt. Die Studie wurde in der renommierten Zeitschrift «Nature» veröffentlicht. «Die Unterschiede waren so gross, dass wir die Gollum-Schlangenkopffische einer eigenen, neuen Familie, den Aenigmachannidae, zugeordnet haben», so Rüber.