Milch, Eier und Brot – Schweizer benötigen für ihre Einkäufe 13 Minuten

Am häufigsten kaufen Schweizerinnen und Schweizer Milch, Eier und Brot.

Wer die Läden leer mag, sollte am Donnerstag einkaufen gehen.

Am Samstag sind die Supermärkte am vollsten.

13 Minuten dauert ein Einkauf durchschnittlich in der Schweiz. Dabei wird im Schnitt zweimal pro Woche eingekauft. Der beliebteste Einkaufstag ist der Samstag. Am Donnerstagmorgen und -abend ist es in den Supermärkten hingegen leerer. Das zeigt die neuste Analyse der Schweizer Einkaufs-App Bring!.