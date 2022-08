Weil am Rhein: Schweizer bestellt Elefantenfuss – «das ist total geschmacklos»

Das Paket kam aus Grossbritannien und war an einen Empfänger in der Schweiz adressiert.

Der zu einem Behälter umgearbeitete Elefantenfuss wurde am Zoll in Weil am Rhein sichergestellt.

In Baden-Württemberg haben Zollbeamte einen Elefantenfuss in einer Postsendung entdeckt, welcher zu einem Behälter umgebaut worden ist. Das Paket wurde in England aufgegeben und war für einen Schweizer bestimmt. Dies meldete das Hauptzollamt in Lörrach am Donnerstag dieser Woche. Das «Präsent» wurde bei einer Stichprobe Anfang Februar kontrolliert, wobei ein Sachverständiger feststellte, dass es sich dabei um einen echten afrikanischen Elefantenfuss handelt.