Schweizer Bevölkerung macht seit Corona mehr Testamente

Seit der Corona-Krise machen sich Schweizerinnen und Schweizer mehr Gedanken über ihren Tod – dies gaben in einer repräsentativen Demoscope-Umfrage 38 Prozent der Befragten an. Teilgenommen an der Umfrage, die von der «Allianz für das Gemeinwohl» in Auftrag gegeben wurde, haben insgesamt 1035 Personen ab 45 Jahren.