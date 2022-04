Kosten in Brauereien steigen : Schweizer Bier könnte wegen Ukraine-Krieg bald teurer werden

Durch diverse äussere Einflüsse sind die Auslagen in den Schweizer Bierbrauereien angestiegen. Unter anderem ist der Krieg in der Ukraine dafür verantwortlich.

Trotz der grossen Vorräte in den Brauereien sind teilweise Preiserhöhungen in Planung.

Muss der Schweizer Konsument bald mehr für sein Bier bezahlen? Aufgrund diverser Einflüsse verzeichnen Bierbrauereien in der Schweiz höhere Kosten in der Produktion. Ob und wie lange ein Preisaufschlag zulasten der Kunden noch verhindert werden kann, scheint ungewiss. «Die Brauereien stellen schon seit längerer Zeit eine angespannte Beschaffungslage fest», so der Vorstand des Schweizer Brauerei-Verbandes gegenüber 20 Minuten.

Je unsicherer, je länger der Krieg dauert

In den einzelnen Betrieben versuche man schon seit längerem, sich auf Lieferengpässe vorzubereiten. So hat beispielsweise die Brauerei Locher in Appenzell ihre Lager bis auf das Maximum aufgefüllt, wie TVO berichtet. Durch Hunderte zusätzlich gelagerte Flaschen soll das Schlimmste abgewehrt werden. Doch trotz der Sparmassnahmen und Vorbereitungen sei ein Preisaufschlag in den nächsten Monaten wohl nicht zu verhindern, so Aurèle Meyer, Geschäftsleiter der Brauerei Locher gegenüber dem Ostschweizer Fernsehsender.