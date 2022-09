Los Angeles: Schweizer Bodybuilder (30) sitzt wegen Waffenhandel im US-Gefängnis

Der Schweizer C.B. befindet sich in einem US-Gefängnis in Haft.

Seit über einer Woche sitzt ein Schweizer in einem Gefängnis in Los Angeles. Ihm wird illegaler Waffenhandel und illegaler Waffenbesitz vorgeworfen. Wie 20 Minuten weiss, handelt es sich bei dem Beschuldigten um den 30-jährigen Bodybuilder und Unternehmer C.B.*

Über 60’000 Follower auf Instagram

Der genaue Grund für seinen Aufenthalt in Los Angeles, ist noch unklar. Laut Bekannten arbeitete B. früher bei einer Sicherheitsfirma in der Schweiz. Derzeit besitzt er eine Firma, die gemäss Moneyhouse «Dienstleistungen im Sport-, Fitness- und Sicherheitsbereich erbringt». Der Unternehmer und Sportler nahm zudem schon an Weltmeisterschaften im Bodybuilding teil.

Bis zu seiner Festnahme war der 30-Jährige auf Instagram aktiv. Mit seinen über 60’000 Followerinnen und Followern teilte er über 500 Beiträge, darunter auch Bilder mit seinem mutmasslichen Komplizen. Unter ein gemeinsames Foto schreibt B.: «Ich bin so dankbar, dass ich einen Bruder wie dich habe, auf den ich zählen kann. Ich bin so froh, dass ich in deiner Nähe ich selbst sein kann. Du bist einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben.»