Erholung

Schweizer Börse klettert wieder auf über 10’000 Punkte

An den Börsen scheint die Corona-Krise überwunden zu sein. Der Schweizer Leitindex SMI knackt am Mittwoch erneut eine psychologisch wichtige Marke – und liegt rund 30 Prozent über dem Tiefpunkt im März.

Am Schweizer Aktienmarkt geht es derzeit wieder steil bergauf. Der Leitindex SMI hat am Mittwochmorgen nun auch die Marke von 10'000 Punkten wieder übersprungen, die er Anfang März preisgegeben hatte.

Absturz im März

Der Schweizer Leitindex notiert kurz nach Börsenöffnung bei 10'051 Punkten und damit um 1,0 Prozent über dem Schlussstand vom Vortag. Auch die weiteren wichtigen europäischen Handelsplätze starten mit deutlichen Gewinnen in den neuen Handelstag, nachdem am Vorabend bereits der US-Aktienmarkt und die asiatischen Börsen zugelegt hatten.

Die weltweiten Verwerfungen an den Börsen im Zuge der Corona-Krise hatten im laufenden Jahr auch den SMI abstürzen lassen. Hatte der Index noch am 20. Februar ein neues Allzeithoch bei 11'270 Punkten erreicht, so ging es in den folgenden Wochen wegen der Furcht vor der Corona-Epidemie steil bergab: Am 16. März hatte der Schweizer Leitindex dann sein Jahrestief bei 7650 Punkten, was einem Absturz von knapp einem Drittel entsprach.