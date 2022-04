Kroatien : «Ich gehe ein paar Muslime töten» – Schweizer Bombenbastler verhaftet

Der mutmassliche Rechtsterrorist Miran S. wurde in Kroatien verhaftet. Der Verdächtige war seit Oktober 2020 auf der Flucht, nachdem die Schweizer Behörden ihn international zur Verhaftung ausgeschrieben hatten. Nun befindet sich der Mann, der in der Vergangenheit mit Anschlägen auf Moscheen gedroht hatte, vorläufig in Kroatien in Untersuchungshaft. Nebst dem Verdacht auf öffentlichen Aufruf zum Terrorismus werden dem heute 20-Jährigen auch mehrere Delikte vorgeworfen, die er während seiner Flucht in Kroatien begangen habe, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. So ermittelt der lokale Staatsanwalt auch wegen unerlaubtem Besitz, Herstellung und Erwerb von Waffen und Sprengstoff, schwerem Diebstahl und Vorwürfen, die mit Drogen in Verbindung stehen.