Einmarsch in Hauptstadt – Schweizer Botschaft in Kiew wird teilevakuiert

Die russischen Truppen breiten sich in der Ukraine weiter aus. Das ukrainischen Verteidigungsministerium meldete, dass die ersten russischen Einheiten in die Hauptstadt vorgedrungen seien. Am Freitag hat das Schweizer Aussendepartement (EDA) auf die zunehmend zugespitzte Lage in Kiew reagiert. Das EDA plane eine Teilevakuierung der Botschaft in Kiew, sagt Mediensprecher Pierre-Alain Eltschinger.