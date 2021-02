«Engagierter und herzlicher Kollege» : Schweizer Botschaft trauert um italienischen Diplomaten im Kongo

Der italienische Botschafter der Demokratischen Republik Kongo ist auf einem UN-Konvoi in einen Hinterhalt geraten und erschossen worden. Die Mitarbeitenden der Schweizer Botschaft in Kinshasa reagieren mit grosser Trauer.

Nach dem Tod des italienischen Botschafters Luca Attanasio in der Demokratischen Republik Kongo ist die Bestürzung weltweit gross. Attanasio war im Osten des Landes mit einem Konvoi des Welternährungsprogramms (WFP) in einen Hinterhalt geraten und erschossen worden.

Schweizer Botschaft verfügt über Sicherheitsdispositive

Was die Sicherheit der Schweizer Vertretung in der Demokratischen Republik Kongo anbelange, verfügten alle Schweizer Aussenstellen über Sicherheitsdispositive und seien gut vorbereitet, sagt das EDA. «Diese Sicherheitsdispositive werden laufend überprüft, entsprechen den lokalen Bedingungen und Risikosituationen und können kurzfristig an Neuentwicklungen angepasst werden.» Zu konkreten Massnahmen würden keine Angaben gemacht, heisst es weiter.

Innenministerium macht Hutu-Rebellen verantwortlich

Der Konvoi war am Montag in der Provinz Nord-Kivu im an Ruanda angrenzenden Osten der Demokratischen Republik Kongo unter Beschuss geraten. Attanasio wurde dabei schwer verletzt und starb später in einem Krankenhaus in Goma. Getötet wurden zudem ein italienischer Militärpolizist und ein kongolesischer Fahrer.