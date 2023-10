Schweizer Botschafter in Israel nimmt zu Kritik an Schweiz Stellung

Urs Bucher, Schweizer Botschafter in Tel Aviv, musste insgesamt viermal in den Bunker. Er nimmt zur Kritik an der Schweiz Stellung.

1 / 2 Ein zerstörtes Gebäude im Zentrum von Tel Aviv. (8. Oktober 2023) IMAGO/SNA/Vyacheslav Tatarovsky Rechnet mit einer «sehr, sehr starken Gegenreaktion vonseiten Israels»: Urs Bucher, Schweizer Botschafter in Tel Aviv. EDA

Darum gehts Der Schweizer Botschafter in Israel, Urs Bucher, wurde am Samstagmorgen vom Raketenalarm aus dem Schlaf gerissen.

Er rechnet mit einer «sehr, sehr starken Gegenreaktion vonseiten Israels».

Die Schweiz habe die eigenen Landsleute «keineswegs im Stich gelassen».

Der Schweizer Botschafter in Israel, Urs Bucher, wohnt in der Agglomeration von Tel Aviv. Dort wurde er am Samstag um halb sieben Uhr vom Raketenalarm aus dem Schlaf gerissen. Danach habe er versucht, sich einen Überblick über die Situation zu verschaffen, wie er in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger» erzählt. Gleichzeitig habe er sich versichert, dass die Botschaftsangehörigen und ihre Familien in Sicherheit sind.

Am Samstag musste er insgesamt viermal in den Bunker. Den stärksten Beschuss erlebte Tel Aviv abends nach 20 Uhr. Am Sonntag gab es laut Bucher in der israelischen Hauptstadt keinen Alarm mehr.

23’000 Schweizerinnen und Schweizer leben in Israel

Dem Schweizer Botschafter in Israel sei nicht bekannt, dass einer der 23’000 Schweizerinnen und Schweizer, die im Land leben, zu Schaden gekommen seien. Landsleute, die in gefährlichen Regionen leben, seien von der Botschaft aufgefordert worden, sich in sicherere Gegenden zu begeben. Zudem seinen mehrere Hundert Schweizer Touristen in Israel, sagte Bucher der Zeitung weiter.

Diese wurden aufgefordert, den Anweisungen der lokalen Behörden Folge zu leisten und wenn möglich auszureisen. Lufthansa und Swiss fliegt Israel nicht mehr an. Doch viele Schweizerinnen und Schweizer hätten umbuchen und das Land verlassen können, so Bucher.

Die Helpline des Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) in Bern und auch die Botschaft in Tel Aviv selbst hätten je etwa 250 Anfragen von Reisenden erhalten und bearbeitet. «Die Situation vor Ort können wir aber leider auch nicht ändern. Wir lassen Schweizerinnen und Schweizer aber keineswegs im Stich», sagte Bucher auf Kritik angesprochen. «Wir versuchen – so gut es geht – zu helfen. Aber die Schweiz hat nun mal keine Herkules-Transportmaschine, die man einfach nach Israel rufen könnte.» Man sei mit anderen Botschaften in Kontakt und werde Möglichkeiten zur Zusammenarbeit nutzen.

Botschafter rechnet mit starker Antwort

Der Schweizer Botschafter in Tel Aviv rechnet mit einer «sehr, sehr starken Gegenreaktion vonseiten Israels», wie er dem Tagi weiter sagte. «Dieser Angriff könnte die ganze Natur des israelisch-palästinensischen Konflikts verändern. Insofern ist der Vergleich mit Pearl Harbour vielleicht nicht so falsch. Jener Angriff hat den Verlauf des Zweiten Weltkriegs entscheidend verändert.»