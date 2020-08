vor 1h

Botschafterin arbeitet bereits wieder

So sieht es in der Schweizer Botschaft in Beirut aus

Das Aussendepartement EDA teilt am Mittwoch mit, die Botschafterin sei Angesichts der Umstände bei guter Gesundheit.

1 / 3 Die Schweizer Botschaft in Beirut ist durch die gewaltige Detonation am Dienstag stark beschädigt worden. Aussendepartement EDA Botschafterin Monika Schmutz an der Seite von Bundesrat Alain Berset. KEYSTONE Schmutz wurde bei der Explosion leicht verletzt. KEYSTONE

Die Schweizer Botschafterin im Libanon hat am Mittwoch die Arbeit wieder aufgenommen. Sie war bei der heftigen Explosion am Dienstag in Beirut leicht verletzt und im Spital gepflegt worden.

Angesichts der Umstände sei sie bei guter Gesundheit, teilte das Aussendepartement EDA am Mittwoch mit. Abgesehen von einem leicht verletzten lokalen Mitarbeiter seien das Botschaftspersonal und dessen Familien unverletzt geblieben. Einige Angestellte seien jedoch unter Schock wegen der Ereignisse in Beirut. Die Botschaft und die Residenz der Botschafterin Monika Schmutz wurden durch die Explosion stark beschädigt.

Das EDA hat zurzeit keine Informationen über mögliche weitere Schweizer Opfer. Im Libanon sind 1500 Schweizer Staatsbürger angemeldet, 80 Prozent von ihnen sind laut EDA Doppelbürger. Zudem seien rund zwanzig Schweizer Touristen bei der Botschaft gemeldet.