Wer «Brawl Stars» nicht kennt: Das Multiplayer-Actionspiel gehört zu den beliebtesten E-Sport-Titeln im Mobile Gaming. Die Spieler treten in Dreierteams in verschiedenen Modi gegeneinander an. Taktisches Denken, schnelle Reaktionszeit und zügiges Zielen mit dem virtuellen Joystick sind ein Muss für alle Profis.

Falls du und deine Freunde zu den besseren gehört, könnt ihr nun in einem Schweizer Turnier eure Skills zeigen. Neben sportlichem Ruhm und Ehre gibt es mit 6000 Franken einen Batzen an Geld zu gewinnen. Die «Brawl Stars League» ist offen für alle und wird von den eStudios zusammen mit dem Energiedienstleister EWZ organisiert.

Finalspiel im Kraftwerk

In acht sogenannten Seedingturnieren gibt es für die Spieler eine Möglichkeit, sich für die Finalrunde zu qualifizieren. Diese finden im April und Mai statt. Das erste mögliche Datum ist der Samstag, 17. April. Wer also die besten Chancen haben will meldet sich unter diesem Link an.