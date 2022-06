Laden in San Marino: Schweizer Bub (12) entschuldigt sich mit Postkarte für Klau von Kinder-Ei

Benjamin (12) schrieb dem Ladenbesitzer Danilo Chiaruzzi aus San Marino eine Postkarte, um sich zu entschuldigen: Der Schweizer hatte Ende Mai ein Schokoladenei in Chiaruzzis Lebensmittelladen gestohlen.

Danilo Chiaruzzi hat vor wenigen Tagen eine Postkarte aus der Schweiz erhalten, die ihn vor Begeisterung geradezu aus dem Häuschen geraten liess: Der zwölfjährige Benjamin entschuldigte sich schriftlich beim Ladenbesitzer Chiaruzzi, nachdem der Bub während eines Ferienausflugs mit seiner Familie in San Marino einen Schokoladenei aus dem Lebensmittelgeschäft gestohlen hatte. Der Postkarte legte Benjamin zehn Euro bei.

«Am Sonntag, 30.5.2022, war ich in Ihren Laden gekommen», heisst es in der auf den 3. Juni datierten Postkarte, die Benjamin auf Deutsch schrieb. «Da ich kein Geld hatte, habe ich ein Joy-Kinderei (2.10 Euro) gestohlen. Es tut mir sehr Leid, und ich weiss, dass dies falsch ist», schreibt der Bub weiter. Er wolle darum Frieden mit Chiaruzzi machen und sich entschuldigen.

Benjamin und seine Eltern werden auf Social Media gelobt

Chiaruzzi teilte auf seinem Facebook-Account ein Bild der Postkarte und schrieb dazu: «Nach dem, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, überrascht mich nichts mehr, aber heute habe ich meine Meinung geändert. Ich erhielt einen eingeschriebenen Brief aus der Schweiz, handgeschrieben, mit zehn Euro als Entschuldigung von einem Vater, dessen Sohn mir angeblich bei einem Ausflug ein Kinder-Ei gestohlen hatte. Ich war erstaunt – und das sollten viele Kinder lesen, die mir täglich Chips, Süssigkeiten und andere Leckereien als Scherz oder Herausforderung stehlen!»