Sie waren mit abwertenden und anzüglichen Sprüchen konfrontiert, erhielten Angebote beruflicher Vorteile bei sexuellem Entgegenkommen und in drei Fällen kam es zu einer Vergewaltigung. (Symbolbild)

80 Prozent aller Kulturschaffenden haben laut einer Umfrage in den letzten zwei Berufsjahren mindestens einen sexuellen Übergriff erlebt. (Symbolbild)

Hinter den Kulissen: In der Szene der Schweizer Kulturschaffenden sind Mobbing, Machtmissbrauch und sexuelle Belästigung beinahe alltäglich. (Symbolbild)

Laut einer Umfrage haben 80 Prozent der Schweizer Kulturschaffenden in den letzten zwei Jahren sexuelle Übergriffe erlebt.

Von abwertenden und anzüglichen Sprüchen über Angebote beruflicher Vorteile bei sexuellem Entgegenkommen bis hin zur Vergewaltigung: Eine Umfrage des Schweizerischen Bühnenkünstlerverbandes SBKV unter Schweizer Kulturschaffenden brachte Ende 2020 schockierende Zahlen ans Licht. Demnach haben 80 Prozent der 331 Teilnehmenden in den letzten zwei Berufsjahren mindestens einen sexuellen Übergriff erlebt. 69 Prozent davon waren Frauen. Die Übergriffe kamen nicht nur von Vorgesetzten, sondern auch von Arbeitskollegen.

Gegenüber « CH Media » haben Betroffene anonym von ihren Erfahrungen berichtet. Sie sprechen über Schuld- und Schamgefühle und Selbstzweifel. Da ist von einem Regisseur die Rede, der Schauspielerinnen auf den Mund küsste, von einer Regisseurin, die Schauspieler unangemessen berührte und einen jeweils mit dem Satz begrüsste: «Du wirkst so angespannt, soll ich Dir einen blasen?»

«Wenn ich etwas sage, dann war es mein letztes Engagement»

Eine Sängerin erzählt, wie sie ein Dirigent mit einer Tournee in Italien zu locken versuchte: «Wenn du nächste Woche zu mir nach Hause kommst, gibt es tolle Konzerte», habe er gesagt. Sie habe die Zusammenarbeit beendet. Und versteht dennoch alle, die lieber schweigen. «Wenn ich etwas sage, dann war es mein letztes Engagement. Das ist einfach Fakt.» Man sei ersetzbar, innerhalb eines Tages.

Eine weitere Frau wurde an der Schauspielschule von einem Kommilitonen vergewaltigt. Sie litt monatelang an Schlafstörungen und depressiven Zuständen. Ihr damaliger Kommilitone ist heute ein erfolgreicher Regisseur. Dies, während Gerüchte über Vergewaltigungen und sexuelle Übergriffe seine Theaterarbeit begleiten.

Auch über Erniedrigungen, Machtmissbrauch und Willkür wird berichtet – so zum Beispiel unter dem ehemaligen Intendanten Matthias Hartmann, der unter anderem auch am Schauspielhaus Zürich tätig war. Kritik an Hartmann gab es bereits 2018, als er Chef des Wiener Burgtheaters war. Von einer «Atmosphäre der Angst und Verunsicherung» war die Rede. Hartmann entschuldigte sich damals öffentlich.