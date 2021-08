Möglicher Betrug : Schweizer Bundesanwaltschaft befragt Sepp Blatter zu Millionenzahlung

Wird die Bundesanwaltschaft den Ex-Fifa-Chef anklagen? Die Vorwürfe sind happig: Möglicher Betrug, Veruntreuung und ungetreue Geschäftsbesorgung. Blatter streitet sie ab.

In der Ermittlung geht es um die Zahlung eines Millionenbetrags an den Ex-Uefa-Präsidenten Michel Platini.

Die Schweizer Bundesanwaltschaft in Bern hat den früheren Fifa-Präsidenten Sepp Blatter zu einer Millionenzahlung an den ehemaligen Uefa-Präsidenten Michel Platini befragt. «Ich hoffe, dass wir morgen die Einvernahme abschliessen können», sagte der 85-jährige Blatter seinem Sprecher zufolge.

Blatter hatte bis zu seiner Sperre 2015 den Fussball-Weltverband angeführt. In der Ermittlung geht es um die Zahlung von zwei Millionen Franken (1,86 Millionen Euro) der damals von Blatter geführten Fifa an den früheren Uefa-Präsidenten Michel Platini aus dem Jahr 2011. Schweizer Staatsanwälte ermitteln gegen beide ehemaligen Top-Funktionäre wegen möglichen Betrugs. Bei Blatter steht zusätzlich der Verdacht der Veruntreuung und der ungetreuen Geschäftsbesorgung im Raum, und bei Platini der Verdacht der Teilnahme an diesen Vorgängen. Die Bundesanwaltschaft hat noch nicht über mögliche Anklagen entschieden.