Laut Vize-Chef Fritz Zurbrügg besteht das Bedürfnis nach Reserven in bar.

Die Coronavirus-Krise hat die Bargeldnutzung in der Schweiz verändert, wie Fritz Zurbrügg, Vize-Chef der Schweizerischen Nationalbank (SNB), sagt. Der Notenumlauf während der ersten Pandemiewelle im Frühling sei stark angestiegen. Hauptgrund sei, dass vor allem grosse Stückelungen gefragt waren. «Das deutet auf ein verstärktes Bedürfnis hin, Reserven in Form von Bargeld zu halten.»

Bezahlt wird in der Krise hingegen weniger mit Bargeld. Die der SNB verfügbaren Daten zu den Kartenzahlungen und Bargeldbezügen an Geldautomaten deuten darauf hin, dass derzeit mehr bargeldlose Zahlungsmittel genutzt werden. Ob sich diese Entwicklungen auch auf die Bargeldnutzung nach der Krise auswirken werden, kann Zurbrügg derzeit aber noch nicht sagen.

Bessere Prognose

Die Anpassung der Prognose habe damit zu tun, dass das BIP in der ersten Welle weniger stark eingebrochen sei, als die SNB erwartet hatte. Zwar sei die Wirtschaft von der jetzigen, erneuten Verbreitung des Coronavirus in der Schweiz betroffen. Doch die bisher ergriffenen Massnahmen gegen das Virus schränkten die Wirtschaftstätigkeit weniger ein als im Frühling.

2021 soll es dann wieder um 2 bis 3 Prozent nach oben gehen. Die SNB rechnet nur mit einer teilweisen Erholung. Wie schnell sich die Schweiz erholen kann, hänge massgeblich davon ab, wie erfolgreich die Ausbreitung des Virus im In- und Ausland eingedämmt werden kann.

«Wir gehen davon aus, dass die Eindämmungsmassnahmen in der Schweiz erst im Frühling deutlich gelockert werden», sagt Direktor Thomas Jordan an einem Mediengespräch. Die Arbeitslosigkeit dürfte während dieser Zeit weiter ansteigen.

Ist die SNB ein Währungsmanipulator?

Die SNB hat zudem beschlossen, den Leitzins bei -0,75 Prozent zu belassen. Auch sei man weiterhin bereit, am Devisenmarkt zu intervenieren. Dies, obwohl die USA die Schweiz am Mittwoch auf eine Watchlist genommen hat, weil sie als Währungsmanipulator eingestuft wurde. «Die SNB berücksichtigt bei der Intervention am Devisenmarkt die gesamte Währungssituation», sagt SNB-Chef Jordan dazu.