Unglücklicher Ferienbeginn

Schweizer Camper reisst Maut-Kasten aus dem Boden

Die Fahrt nach Italien einer Familie aus dem Kanton Bern hat mit einem Malheur begonnen: Als sie mit ihrem Camper eine Mautstelle passiert, hängt sich die Schranke im Fahrzeug ein.

Ein Video der US-Amerikanerin Nicole Bergmann, die zurzeit in Österreich wohnt, geht auf der Social-Media-Plattform Tik t ok viral: Es zeigt ein Wohnmobil mit Berner Kennzeichen, das an der Mautstelle einer Autobahn in Italien steht und wartet, um weiterfahren zu dürfen. Bergmann und ihr Reisepartner stehen genau dahinter und beobachten, wie das zu lange Fahrzeug der Schweizer, das zudem noch hinten mit vier Velos beladen ist, die Schranke der Mau t stelle blockiert.