UNO-Drogenbericht: ­Schweizer Cannabis-Legalisierer toben – «WHO verteufelt das Gras grundlos»

In Deutschland könnte das Kiffen bereits Ende Jahr legal sein. Auch die Schweiz will den Cannabis-Konsum salonfähig machen. Ein UNO-Drogenbericht könnte der Legalisierung nun aber dazwischengrätschen.

In Amsterdam ist das Kiffen schon seit längerem salonfähig. In einzelnen Bundesstaaten in Nordamerika dürfen sich Kiffer ebenfalls legal in den Schlaf rauchen. Nun will auch Deutschland das Kiffen legalisieren: Bis zum Jahresende soll im Nachbarland dafür ein Gesetzesentwurf vorliegen. Darauf einigte sich die Bundesregierung aus Grüne, SPD und FDP bereits im Koalitionsvertrag.

Der Trend ist klar: Westliche Staaten sind im Legalisierungsmodus, wenn es um das berauschende Kraut geht. In der Schweiz laufen die Bemühungen, Gras zu legalisieren, ebenfalls: In Zürich und Basel können ausgewählte Personen ab Herbst Cannabis in dafür vorgesehenen Apotheken beziehen.

Nun könnte ein neuer UNO-Drogenbericht den Legalisierungsturbos aber dazwischengrätschen. 30 Prozent der Drogentherapien seien in der EU auf Cannabis zurückzuführen, heisst es dort. Und: Das führe zu einer zusätzlichen Belastung der Gesundheitseinrichtungen, die in der Schweiz so schon stark unter Druck stehen.

Den THC-Gehalt auf dem Produkt kennzeichnen

Setzten Politikerinnen und Politiker, die sich für die Legalisierung aussprechen, also die psychische Gesundheit der Schweiz aufs Spiel? «Nein, ganz und gar nicht», wehrt sich Mitte-Nationalrat Heinz Siegenthaler. Gerade, um die Gesundheit zu schützen, sei es wichtig, Gras zu legalisieren: «Nur so können wir sicherstellen, dass der Endkonsument ein Produkt erhält, das durch eine Qualitätskontrolle gelaufen ist und bei dem klar ist, wie viel THC es enthält. Beim Alkohol weiss der Endkonsument auch, wie viel davon im Bier enthalten ist und wie viel im Whiskey», sagt Siegenthaler.

Gleicher Meinung ist die Grünen-Nationalrätin Katharina Prelicz-Huber. Sie übt scharfe Kritik am UNO-Bericht: «Es ist jedes Jahr das Gleiche. Statt sich für eine gute Präventionspolitik und gegen den Schwarzmarkt zu engagieren, verteufelt die WHO das Gras seit jeher.» Für Prelicz-Huber ist klar: Wird das Gras legalisiert, gibt es auch weniger psychische Erkrankungen. «Der Endkonsument weiss heute nicht, was er eigentlich raucht. Wichtig ist, aufgeklärt zu sein und Kenntnis vom jeweiligen THC-Gehalt im Joint zu haben.» Eine festgelegte THC-Obergrenze braucht es laut Prelicz-Huber wahrscheinlich analog dem Alkohol. Die Grünen-Nationalrätin fügt aber hinzu: «Legales Gras darf nicht nur schwach sein. Es wird gekifft, um in eine andere Sphäre zu kommen. Ist der THC-Gehalt zu tief, floriert der Schwarzmarkt weiter. Das gilt es zu verhindern.»

Steuereinnahmen sollen nicht höher gewichtet werden

Vehement gegen eine Legalisierung ist SVP-Nationalrätin Verena Herzog. «Eine wissenschaftliche Studie zeigte bereits vor Jahren, dass 37 Prozent aller Cannabis-Konsumenten zu einer Psychose neigen. Das ist eine Wahnsinns-Zahl», sagt die Präsidentin von Jugend ohne Drogen (JoD). Zudem beginnen laut Herzog Kinder und Jugendliche immer früher mit dem Konsum. «Es braucht endlich eine gute Präventionskampagne in den Schulen.»

Doch Herzog geht es nicht nur um den Jugendschutz. Es gebe zwar Broschüren zum Thema, doch das sei nicht dasselbe. «Es ist wichtig, dass eine Aufklärung möglichst sachlich erfolgt und den Cannabis-Konsum nicht verharmlost.» Dass durch eine Legalisierung der Konsum steige, zeige sich deutlich. «Dass Steuereinnahmen höher gewichtet werden als der Jugendschutz, ist verantwortungslos und äusserst kurzsichtig», findet die SVP-Nationalrätin.



