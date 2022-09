Kampf gegen Littering : Schweizer Clean-up-Day bricht Rekorde 

Am diesjährigen Clean-up-Day beteiligen sich rund 55’000 Helferinnen und Helfer.

Dem Littering wird wieder der Kampf angesagt – der nationale Clean-up-Day findet bereits zum zehnten Mal statt. Am Freitag und Samstag sammeln rund 55’000 Helferinnen und Helfer bei über 750 Aktionen von Gemeinden, Schulen, Vereinen und Unternehmen Abfall ein. Damit stellt der Aktionstag, der von der IG saubere Umwelt (IGSU) organisiert wird, einen neuen Rekord auf.

«So können wir wirklich etwas verändern»

«Wir sind unglaublich stolz auf diesen neuen Rekord», sagt Nora Steimer, Geschäftsleiterin der IGSU. Die hohe Anzahl Teilnehmender sei ein Zeichen dafür, dass das Bewusstsein für die Littering-Problematik weiter steigt. «Ich hoffe, dass der Clean-up-Day auch noch in zehn Jahren weitergeführt werden kann», so Steimer. Wichtig sei, dass der Aktionstag Teil des World-Clean-up-Days ist, an dem sich über 190 Länder engagieren. «So können wir wirklich etwas verändern.»