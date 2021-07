Gleichberechtigung im Beauty-Salon - Schweizer Coiffeuren fehlen die Dreadlock-Skills

Amazon ist auch ein Coiffeur

Der US-Konzern Amazon ist weltweit für seinen gigantischen Onlineshop bekannt. Doch das Unternehmen drängt zunehmend in die Offline-Welt. In einem Blog-Eintrag kündigt Amazon die Lancierung eines Hightech-Coiffeursalons in der englischen Hauptstadt London an. Im Amazon Salon sollen die Kunden «das Beste aus Haarpflege und Styling erleben können». Das rund 140 Quadratmeter grosse Geschäft erstreckt sich über zwei Etagen und befindet sich im trendigen Stadtviertel Spitalfiels.