Schweizer Content Creator stellen sich unangenehmen Fragen

Am 17. November finden im Kaufleuten Zürich die Smile-Swiss-Influencer-Awards-Verleihungen statt.

Bereits zum dritten Mal wird dieses Jahr der Swiss Influencer Award verliehen. In insgesamt zehn Kategorien – Entertainment, Sport, Lifestyle, Fashion, Travel, Beauty, Food, Family und Musik – buhlen die erfolgreichsten Social-Media-Persönlichkeiten der Schweiz um die begehrte Trophäe.

Über 1000 geladene VIPs mit einer gemeinsamen Reichweite von mehr als 50 Millionen Followerinnen und Followern werden am Event am Donnerstagabend im Kaufleuten-Club teilnehmen. 20 Minuten ist Medienpartner und begrüsst die Content Creators auf dem Sofa. Dort werden die Social-Media-Stars in den Schwitzkasten genommen.