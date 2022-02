Trend bei Beratungsstellen – «Schweizer Corona-Skeptiker wandern nach Paraguay oder Schweden aus»

Auf Anfrage von 20 Minuten schreibt die Genossenschaft und Auswanderungsberatungsstelle Soliswiss, dass sie in den letzten zwei Jahren eine deutliche Zunahme von Anfragen verzeichnete, darunter auch Anfragen nach Paraguay.

Gemäss dem Bundesamt für Statistik lebten 2020 insgesamt etwa 1360 Schweizerinnen und Schweizer in Paraguay. (Symbolbild)

Das «El Paraíso Verde» in Paraguay – das selbsternannte «grösste Siedlungsprojekt Südamerikas» – lockt auch Schweizerinnen und Schweizer in seine Kommune. (Symbolbild)

Schweizer Beratungsstellen für Auswanderer stellen in den letzten Jahren eine Zunahme an Anfragen fest.

Das «El Paraíso Verde» in Paraguay – das selbsternannte «grösste Siedlungsprojekt Südamerikas» – lockt auch Schweizerinnen und Schweizer in seine Kommune. Auf einem eingezäunten Areal auf fast 16 Quadratkilometern haben sich die Verantwortlichen eine Siedlung aufgebaut. Wie viele Schweizerinnen und Schweizer genau im «grünen Paradies» leben, ist nicht bekannt.

Gemäss dem Bundesamt für Statistik lebten 2020 insgesamt etwa 1360 Schweizerinnen und Schweizer in Paraguay. Auf die Anfrage von 20 Minuten schreibt die Genossenschaft und Auswanderungsberatungsstelle Soliswiss, dass sie in den letzten zwei Jahren eine deutliche Zunahme von Anfragen verzeichnete, darunter auch Anfragen nach Paraguay. «Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich mehrere Familien und Einzelpersonen gemeldet, die sich für Paraguay als mögliche Auswanderungs-Destination interessiert haben», sagt Geschäftsführerin Nicole Töpperwien.

Corona-Massnahmen werden häufig thematisiert

«Bei mehreren Beratungsgesprächen waren allgemeine Einreisebestimmungen oder Corona-Massnahmen ein Thema», sagt Töpperwien. Unter den Anfragen würde sich zurzeit eine Familie konkret für eine Auswanderung in das südamerikanische Land interessieren. «Sie warten jedoch noch ab, da zurzeit nur Geimpfte nach Paraguay einreisen dürfen», schreibt Soliswiss weiter. Paraguay sei jedoch in den letzten Jahren auch von Personen angefragt worden, die sich ihrer Auswanderungs-Destination noch nicht sicher waren.

Auch eine andere Auswanderungsberatungsstelle, Emigration Now, erhielt bereits konkrete Anfragen für Paraguay. «Ein Ehepaar plante, ins ‹El Paraíso Verde› zu ziehen», schreibt Martin Kaufmann von Emigration Now. Die Mehrheit der Anfragen, die sie erreichten, fragten aber nach anderen Ländern. «Wir stellen eine Neuerscheinung von ‹Skeptiker-Anfragen› fest. Diese Kunden erkundigen sich nach Ländern, die einen tieferen Massnahmen-Level als die Schweiz haben, wie es beispielsweise in Schweden noch vor einigen Monaten der Fall war», sagt Kaufmann weiter. Sie seien jeweils schon «bestens informiert» über Pandemie-Restriktionen.