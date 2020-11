«Blindflug» und «zweites Schweden»Schweizer Corona-Weg wird im Ausland stark kritisiert

Das provisorische Corona-Spital in Nottwil LU im letzten April: Das neue Corona-Spital öffnet am 23. November mit vorerst 25 Betten.

Statt eines Lockdowns wie in diversen anderen Ländern, setzt die Schweiz auf Eigenverantwortung und milde Massnahmen. Dies bringt der Schweizer Regierung viel Kritik aus dem Ausland ein.

Dieser Sonderweg wird in internationalen Medien stark kritisiert.

Diverse Länder in Europa befinden sich derzeit in einem zweiten Lockdown. In der Schweiz wählte man einen anderen Weg. Dieser Entscheid wird im Ausland hinterfragt, besonders, da die Strategie des Bundes mit Testen, Contact Tracing, Isolation, Quarantäne gescheitert ist. Der «Tages-Anzeiger» hat diverse Medien im Ausland durchforstet und festgestellt – neben harten Vorwürfen gibt es auch spitze Bemerkungen.