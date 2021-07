Reisen in der EU - Schweizer Covid-Zertifikat funktioniert in ausländischen Apps

Das Schweizer Covid-Zertifikat lässt sich in EU-konforme Zertifikats-Apps einscannen.

Das Schweizer Covid-Zertifikat wartet nach wie vor auf den Segen der EU. Nun zeigt sich aber: Die App lässt sich problemlos in EU-konforme Zertifikats-Apps einscannen.

Schweizer könnten auch österreichische App nutzen

Fälschunsanfällig sind die Zertifikat-Apps der EU deswegen nicht. «Das Schweizer Covid-Zertifikat entspricht dem technischen Standard der EU. Es lässt sich daher auch in einer deutschen App anzeigen», sagt Grégoire Gogniat, Mediensprecher des Bundesamts für Gesundheit (BAG).

Behörden in EU-Ländern stören die durchlässige App nicht. « Einreisende aus der Schweiz können ihren QR-Code theoretisch auch in der österreichischen App vorweisen, wenn sie wollen – sie bedienen sich dabei keines faulen Tricks», sagt ein Mediensprecher des österreichischen Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz.

Zertifikat werde als ungültig signiert

Für die österreichischen Behörden ist laut dem Sprecher nicht relevant, in welcher App das Schweizer Covid-Zertifikat steckt. «Das Zertifikat ist ohnehin immer nur in Kombination mit einem Ausweis vorzuweisen.»

Es gibt aber noch ein weiteres Hindernis für Schweizerinnen und Schweizer, wenn sie ihr Zertifikat auf ausländischen Apps anwenden: Bei einer Kontrolle fallen sie durch. Akzeptiert werde dieser QR-Code bei der Kontrolle derzeit nicht, sagt der Sprecher des österreichischen Bundesministeriums. Bis auf Weiteres werde empfohlen, die Nachweise auch in anderer Form, zum Beispiel eines Impfpasses, mitzuführen. Das BAG bestätigt, dass das Schweizer Zertifikat bei der Prüfung in einer deutschen oder österreichischen App als ungültig signiert angezeigt wird. Und hier liegt auch der Knackpunkt des ausstehendes Okays der EU: Erst nach der gegenseitigen Anerkennung zwischen der EU und der Schweiz würden die zur Validierung benötigten Schlüssel ausgetauscht, sagt BAG-Sprecher Grégoire Gogniat.

BAG wartet auf Schlüssel

Der Bund rechnet laut Gogniat mit einer Anerkennung des Schweizer Covid-Zertifikats «in naher Zukunft». Voraussetzung dafür ist, dass auch die Kontrollen im umgekehrten Fall funktionieren. Mit dem Schlüssel könne fälschungssicher ausgesagt werden, dass ein Zertifikat wirklich im angegebenen Land ausgestellt und der Inhalt nicht im Nachhinein manipuliert wurde.



Technisch sei die Schweizer Lösung einschliesslich Apps seit rund drei Wochen EU-konform, sagt Gogniat. «Wir warten buchstäblich nur noch darauf, dass man uns den Schlüsselbund zu den anderen EU-Zertifikaten übergibt – also den rechtlich politischen Akt der Anerkennung vollzieht.» Wie der «Tages-Anzeiger» am Mittwoch berichtet, wird die EU das Zertifikat voraussichtlich am Freitag anerkennen.