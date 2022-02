freedomday – Schweizer Creators gewöhnen sich an das Ende der #maskenpflicht

In einem aktuellen Video, das kürzlich viral ging, spielt Timo auf die Vorteile der Maske an, wenn man zum Beispiel das mit dem «nach dem Essen Zähne putzen», nicht so ganz ernst genommen hat.

Seit circa einer Woche müssen in der Schweiz lediglich noch im öffentlichen Verkehr und in der Pflege Masken getragen werden.

Ohne Maske in den Supermarkt

Wer in den ersten Tagen nach der Aufhebung der Maskenpflicht einkaufen war, kann womöglich bestätigen, dass das Fehlen des Mund-Nasen-Schutzes ungewohnt war. Creator timotomaten, der auf Tiktok fast 36’000 Followerinnen und Follower zählt, fühlt sich nach dem Abnehmen der Maske sogar nackt. Im Homeoffice und hinter der Maske konnte man sich schliesslich so richtig gehen lassen, wenn man wollte. In einem aktuellen Video, das kürzlich viral ging, spielt Timo auf die Vorteile der Maske an, wenn man zum Beispiel das mit dem «nach dem Essen Zähne putzen», nicht so ganz ernst genommen hat.