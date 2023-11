Schweizer Cup Achtelfinal live: Kriens – Basel

Beim Aussenseiter aus Kriens steht mit Sven Lüscher ein ehemaliger Profi an der Seitenlinie. Der 39-Jährige hatte in seiner Aktivkarriere unter anderem für den FC Winterthur und den FC Aarau seine Schuhe geschnürt. In Aarau spielte er ausserdem mit dem heutigen FCB-Assistenztrainer Davide Callà zusammen. Lüscher weiss also, mit wem er es heute zu tun hat!