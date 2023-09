Schweizer Cup: FC St. Gallen verliert gegen Delémont

Am Sonntag stehen die letzten Partien der zweiten Cuprunde an.

St. Gallen patzt gegen Delémont

In der 2. Runde des Schweizer Cup scheiterten bis am Sonntagnachmittag bereits zwei Super-Ligisten. GC schied nach einer blamablen Leistung gegen Sion (Challenge League) aus und Yverdon scheiterte an Rappi (Promotion League ). Am Sonntag kam der FC St. Gallen dazu. Die Espen verloren gegen Delémont aus der Promotion League mit 1:2 und sorgten damit für die nächste dicke Überraschung.

Die Heimmannschaft wehrte sich von Beginn weg und ging nach knapp 14 Minuten dank einer herrlichen Kombination in Führung. Der FCSG konnte jedoch umgehend reagieren. Die Aussenseiter gaben nicht klein bei und ihr Mut wurde belohnt: In der 39. Minute ging Delémont-Captain Cesca am weiten Pfosten vergessen, er köpfelte zum entscheidenden 2:1 ein. In der zweiten Halbzeit rannten die Espen an, doch sie schafften den Ausgleich nicht mehr. Die FCSG-Leistung war am Ende einfach zu schlecht.