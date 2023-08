Schweizer Cup: FC Winterthur spielte gegen Wettswil-Bonstetten

Winti entscheidet Spiel kurz vor Schluss

Zweimal gewann 1. Ligist FC Wettswil-Bonstetten in seiner Vereinshistorie überhaupt eine Partie im Schweizer Cup. Gegen einen Verein aus der Super League konnte er jedoch noch nie gewinnen. Am Samstag schnupperte der Amateurclub lange an der Sensation gegen den FC Winterthur. Zwar kam der Underdog gegen den drei Ligen höher klassierten FCW nicht zu vielen Torchancen, aber das Team von Patrick Rahmen zeigte sich äusserst ineffizient. Mal um Mal scheiterten die Winterthurer im Abschluss. Der Wettswiler Goalie Maksimovic hielt seine Mannschaft mit mehreren grandiosen Paraden im Spiel. In der 87. Minute konnte aber auch er nichts mehr ausrichten, als Aldin Turkes den haushohen Favoriten doch noch erlöste. Der Stürmer verwertete einen Nachschuss zum 1:0 für Winterthur, nachdem er erst zwei Minuten zuvor eine riesige Chance vergeben hatte. In der 90. Minute erhöhte Samuel Ballet nach einem Konter dann noch auf 2:0 für den FCW.