Schweizer Cup: FC Zürich spielt in erster Runde im Letzigrund

Im vorletzten Testspiel vor dem Start in die neue Super-League-Saison muss der FC Basel eine 1:3-Niederlage gegen Benfica hinnehmen. Vor über 20'000 Fans im St.-Jakob-Park – der Grossteil davon aus dem portugiesischen Lager – hatte der FCB gerade in der ersten Hälfte wenig zu melden. Nach Treffern von Benfica-Rückkehrer Di María, Ramos und Jurasek führte der Champions-League-Viertelfinalist zur Pause bereits mit 3:0. FCB-Joker Onyegbule gelang kurz vor Schluss immerhin noch der Ehrentreffer. Die Basler treffen am kommenden Samstag zum Start auswärts auf St. Gallen. Die Espen hatten am Samstag in einem Testspiel Villarreal gleich mit 6:1 weggefegt. (law)