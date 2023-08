Cup: St. Gallen muss zittern, FCB und FCL souverän

St. Gallen mit viel Mühe

Der FC St. Gallen hat sich vor der Saison den Gewinn des Cups als grosses Saisonziel auf die Fahne geschrieben. In der 1. Runde gegen den FC Widnau (2. Liga interregio) bekundeten die Ostschweizer aber grosse Mühe gegen die Amateurkicker, die in der 17. Minute durch einen sensationellen Treffer in Führung gingen. Faleschini erzielte das 1:0 für Widnau mit einer Volleyabnahme, die definitiv eher an Champions League als an Breitensport erinnerte. In der Folge griffen die St. Galler Mal um Mal erfolglos an, ehe Diaby in der 52. Minute nach einer Flanke per Kopf zum Ausgleich traf. In der 72. Minute schoss dann Akolo die Espen erstmals in Front und profitierte dabei davon, dass Widnaus Torschütze Faleschini den Ball noch entscheidend abfälschte. Am Ende kann der FCSG die Blamage abwenden. 2005 waren die Espen gegen den FC Küssnacht am Rigi schon einmal gegen einen Verein aus der 2. Liga interregio aus dem Cup ausgeschieden. Für Widnau gibts hingegen neben einer mehr als ehrenvollen Leistung, mit 6350 Fans auf dem Sportplatz Aegeten auch noch einen neuen Zuschauerrekord zu feiern.