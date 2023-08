Schweizer Cup live: Breitenrain – YB

Der FC Breitenrain spielt derzeit in der Promotion League, also der dritthöchsten Schweizer Liga. In der Saison 21/22 wäre der Berner Club beinahe in die Challenge League aufgestiegen, erhielt unter anderem wegen einer unzureichenden Infrastruktur aber keine Lizenz. Auch in diesem Jahr würde Breitenrain aufgrund der fehlenden Lizenz nicht aufsteigen.