Schweizer Cup: Titelverteidiger YB steht im Viertelfinal

YB mit Pflichtsieg gegen aufmüpfige Rapperswiler

Der amtierende Meister und Cup-Titelvertediger YB war am Mittwoch im Achtelfinal zu Gast am Zürichsee. Gegen Rapperswil-Jona aus der Promotion League gingen die Berner bereits in der vierten Spielminute durch Nsame in Führung. Im Anschluss dominierte aber nicht etwa der klare Favorit, sondern die Gastgeber wurden vor ausverkauftem Stadion und über 3100 Fans immer stärken und erarbeiteten sich sehr gute Torchancen. Doch die Rapperswiler belohnten sich nicht und Janko machte in der 57. Minute alles klar zum 2:0-Sieg. Der Titelverteidiger aus Bern steht im Viertelfinal.