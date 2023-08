Schweizer Cup: YB besiegt Breitenrain souverän

Der Favorit setzt sich klar und deutlich durch! In der ersten Halbzeit wehrte sich der FC Breitsch zwar noch tapfer und hatte auch Glück, dass Itten und Co. Chancenwucher betrieben. Beinahe aber wäre kurz vor der Pause der Ausgleich gefallen. Man kann nur erahnen, was möglich gewesen wäre, hätte Lüthi das so wichtige Tor erzielt. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der Superligist dann aber kaltschnäuziger. Itten, Imeri und der doppelte Nsame raubten dem Aussenseiter die letzte Hoffnung und sorgten so für einen standesgemässen Auftakt für den Titelverteidiger. Für YB geht es am Mittwoch weiter nach Haifa zum wichtigen Qualifikationsspiel zur Champions League, Breitenrain misst sich am kommenden Samstag mit der U21 des FCZ – Zwei verschiedene Welten eben!