Schweizer Cupfinal live: YB gegen Lugano

Xherdan Shaqiri kickt aktuell in der MLS für die Chicago Fire, der 31-Jährige ist also ziemlich weit weg von seiner Heimat. Shaq liess es sich aber nicht nehmen, in einem Video seines Arbeitgebers Lugano vor dem Spiel Mut zu machen. Auch der andere Schweizer in Reihen der Fire, Maren Haile-Selassie, und weitere Chicago-Spieler schickten eine Grussbotschaft.