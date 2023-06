YB ist Cupsieger 2023! Lugano verliert

Die Bianconeri rennen am Schluss vergebens an, YB spielt das Ganze sicher und ruhig runter. In der zweiten Hälfte waren die Tessiner lange dran, schnupperten in der 85. Minute gar am Ausgleich und damit an der Wende. Statt dem 2:2 folgte im Gegenzug aber das 3:1 durch Elia. Trotz dem erneuten Anschluss durch Steffen reichte es nicht mehr.