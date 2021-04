«Jetzt trinken wir ein Bier zusammen»

Was für ein stressiges Programm! Wegen Corona-Fällen an der WM in Calgary wurde das Turnier am Samstag pausiert, keine einzige Partie konnte stattfinden. Es ging erst am Sonntag weiter. Nachdem die Tests mehrerer Spieler und deren Trainer negativ ausfielen. Es folgte: Ein stressiges Programm. Drei Spiele in zwölf Stunden. Und am Ende dieses Marathons? Nun, da durften sich die Schweizer Curler freuen. Das Team um Skip Peter de Cruz gewann nämlich die Bronze-Medaille. Im kleinen Final gegen Russland setzten sich die Schweizer mit 6:5 durch.