Bitteres Olympia-Turnier - Schweizer Curlerinnen scheitern an Schweden und verpassen Bronze

7 von 8 Spielen in der Round Robin gewannen die Schweizerinnen – trotzdem reichte es nicht zur Olympia-Medaille. Schweden war schon wie in der Vorrunde zu stark und gewann 9:7.

Das Schweizer Team um Esther Neuenschwander, Alina Pätz, Tirinzoni und Melanie Barbezat spielte in Peking um die Bronze-Medaille.

Was für ein starker Beginn: Die Schweizer Curlerinnen um Silvana Tirinzoni gewannen ihre ersten fünf Olympia-Partien und stellten den Schweizer Startrekord von der Equipe um Luzia Ebnöther ein, die 2002 in Salt Lake City ebenfalls mit fünf Siegen startete. Dann erfolgte in dieser Round Robin das Duell gegen Schweden, das die Schweiz 5:6 verlor. Weil die Schweizerinnen aber insgesamt sieben von acht Spielen in der Vorrunde gewannen, standen sie souverän als Leader im Halbfinal. Dort unterlagen sie eher überraschend Japan 6:8.

Im Bronze-Spiel waren es erneut diese Schwedinnen, die zu stark waren. Die Schweiz unterlag 7:9 und musste sich mit dem undankbaren vierten Platz begnügen – wie bitter! Das Unheil nahm früh seinen Lauf, bereits im ersten End konnten die Skandinavierinnen einen Stein stehlen, da Alina Pätz’ Stein sein Ziel verfehlte. Nach dem vierten End führte Schweden 3:1. Nach dem sechsten End stand es 2:6 aus Schweizer Sicht – es war die Vorentscheidung.

Zwar kämpfte die Schweiz bis am Ende und konnte im siebten End auf 4:6 verkürzen und im neunten gar auf 7:8. Doch die Schwedinnen hatten im letzten End ja noch den letzten Stein. Und genau dieser entschied letztlich die Partie.

Barbezat mit Tränen im Interview

Melanie Barbezat liess ihren Emotionen nach der verpassten Medaille freien Lauf und gab unter Tränen ein Interview gegenüber SRF. «Wir sind mega enttäuscht, weil wir so gut gestartet sind und es jetzt am Schluss doch nicht gereicht hat», so Barbezat, die weiter meinte: «Wir haben nie aufgegeben, aber hatten leider immer ein bis zwei schlechte Ends dabei und das mag es dann nicht mehr leiden».

Die 30-jährige Bielerin fügt an, es brauche jetzt etwas Zeit, um das Ganze zu verarbeiten, und bilanziert: «Ich bin trotz allem mega stolz auf mein Team und bereue keine Sekunde von dem, was wir in den letzten vier Jahren zusammen geleistet haben.» Teamkollegin Alina Pätz zeigte sich ihrerseits im Interview bereits etwas gefasster und sprach von einer Enttäuschung, mit der man im Sport umzugehen wissen müsse. «Wir haben die letzten zwei Spiele schlicht zu wenig gut gespielt. Das werden wir dann mit etwas Abstand analysieren», so Pätz.