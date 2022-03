Ungeschlagen zum Titel - Schweizer Curlerinnen sind zum dritten Mal in Serie Weltmeister

Nun können die Schweizerinnen wieder strahlen. Im kanadischen Prince George hat das Team um Skip Silvana Tirinzoni in der Nacht auf Montag den WM-Titel gewonnen. Es ist der dritte Titel in Serie für das Team des CC Aarau. Im Final besiegte das Schweizer Team die Südkoreanerinnen 7:6. Es war der 14. Sieg in Folge an dieser WM-Endrunde. Die Schweiz gelangte also unbesiegt zum WM-Titel.