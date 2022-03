Stricker, Laaksonen und Hüsler – Schweizer Davis-Cup-Team setzt sich gegen den Libanon durch 

Am Samstag stand Stricker erneut im Einsatz. Dieses Mal im Doppel an der Seite von Marc-Andrea Hüsler. Das Duo setzte sich wenig überraschend mit 6:4, 7:6 gegen das libanesische Duo durch. Nun musste nur noch Laaksonnen sein zweites Einzel gewinnen um das Duell vorzeitig zu entscheiden. Die Weltnummer 89 gab sich keine Blösse und gewann am Ende in zwei Sätzen und sorgte so für den Schweizer Sieg gegen den Libanon.