Besuch in der Ukraine: «Schweizer Delegation könnte für Kriegspropaganda benutzt werden»

Die Nationalratspräsidentin ist am Mittwoch in die Ukraine gereist. SVP-Nationalrat Roland Rino Büchel stimmt die Aktion misstrauisch.

Am Mittwochmorgen ist die Nationalratspräsidentin Irène Kälin (Grüne) in die Ukraine gereist.

«Die Gefahr, für Kriegspropaganda benutzt zu werden, ist gross, sowohl von der russischen als auch der ukrainischen Seite», sagt SVP-Aussenpolitiker Roland Rino Büchel.

«Ein neutrales Land wie die Schweiz muss das Gespräch ermöglichen», sagt hingegen SP-Aussenpolitiker Eric Nussbaumer.

Die Ukraine bekommt offiziellen Besuch aus der Schweiz. Am Mittwochmorgen ist die Nationalratspräsidentin Irène Kälin (Grüne), begleitet von den Nationalräten Roger Nordmann (SP), Nik Gugger (EVP), Yves Nidegger (SVP) und dem Schweizer Botschafter in der Ukraine, Claude Wild, in Kiew eingetroffen.

Am Sitz des ukrainischen Parlaments wird sich die Delegation bei Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk und Mitgliedern des ukrainischen Parlaments über die Lage in der Ukraine informieren, wie das Schweizer Parlament in einer Medienmitteilung schrieb. Vorgesehen sei, dass sich Irène Kälin vor dem ukrainischen Parlament äussere. Auch soll die Delegation den befreiten Städten Butscha und Irpin einen Besuch abstatten. Noch am Mittwoch kehrt die Delegation in die Schweiz zurück.

«Gefahr von Propaganda ist gross»

SVP-Nationalrat Roland Rino Büchel stimmt der Besuch misstrauisch. Er selbst sei auch angefragt worden, habe aber abgelehnt. «Die Gefahr, für Kriegspropaganda benutzt zu werden, ist gross, sowohl von der russischen als auch der ukrainischen Seite», sagt der Aussenpolitiker.

Die Ukraine fordere vom Ausland Waffen und Munition, so Büchel. «Die Regierung wird alles tun, um die Herzen der Schweizer Delegation zu berühren, sodass wir bei der Auslieferung von Munition nicht mehr blocken.» Es sei erstaunlich, wie schnell der Schweizer Besuch geklappt habe. Im Vergleich dazu verweist er auf die Rede, die Dunja Mijatović, Menschenrechtskommissarin des Europarats, am Dienstag vor dem Europarat hielt. In dieser sagte Mijatović: «Ehrlich gesagt, versuche ich seit drei Wochen, in die Ukraine zu reisen, was immer noch nicht möglich ist.»

«Neutrales Land muss Gespräch suchen»

Franz Grüter, Präsident der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrats, sagt, er erwarte vom Besuch nicht viel. «Die Schweizer Delegation wird nichts zur Deeskalation oder Lösung des Kriegs beitragen. Es ist eine Sympathiekundgebung.» Er könne sich jedoch vorstellen, dass die Ukraine Forderungen an die Schweiz stelle, wie etwa Waffenlieferungen. «Demnach könnte Schweizer Munition für deutsche Waffenauslieferungen in die Ukraine verlangt werden.»

SP-Nationalrat Eric Nussbaumer hingegen bringt seine «volle Unterstützung» für den Besuch zum Ausdruck. «Ein neutrales Land wie die Schweiz muss das Gespräch ermöglichen», sagt der Aussenpolitiker. Es gebe keinen Grund, die Einladung eines Landes im Krieg abzulehnen. Mit dem Besuch setze die Schweiz ein wichtiges Zeichen der Solidarität.