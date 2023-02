Taiwan-Konflikt: Schweizer Delegation will friedliche Lösung

Taiwan : Schweizer Delegation mahnt zu friedlicher Lösung des Taiwan-Konflikts

Die Schweizer Delegation wurde in Taiwan von Präsidentin Tsai Ing-wen empfangen.

Eine Schweizer Parlamentsdelegation hat bei einem Besuch in Taiwan eine friedliche Lösung des Konflikts mit China um die demokratische Inselrepublik angemahnt. Bei einem Empfang durch Präsidentin Tsai Ing-wen am Montag in Taipeh sagte der Leiter der Gruppe, SP-Nationalrat Fabian Molina: «Es ist absolut entscheidend, dass die bestehenden Differenzen und Spannungen zwischen Taiwan und der Volksrepublik friedlich und durch Dialog gelöst werden.» Alles andere sei «inakzeptabel».