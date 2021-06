H&M X STF X Modeco – Schweizer Designerinnen kreieren Mode aus Sales-Pieces von H&M

Influencerin Sandra Pinto zeigt sich in einem Piece der neuen Capsule Kollektion H&M

Design von hier : Schweizer Designerinnen kreieren Mode aus Sales-Pieces von H&M

In Zusammenarbeit mit zwei Absolventinnen der Schweizer Textilfachschule stellt H&M eine Upcycling-Kollektion vor, die aus Kleidungsstücken aus dem Sale entstanden ist. Damit will die Marke lokales Design und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellen.