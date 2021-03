Wie die Zukunft der Modeshows aussieht, war vor einem halben Jahr noch sehr ungewiss. Jetzt ist klar: die Laufsteg-Präsentationen der Fashion Week finden ausschliesslich digital statt. So spielte sich auch die diesjährige Ausgabe der Modeplattform Mode Suisse vor allem auf Instagram und Youtube ab.

Etwas vom S chönsten der aktuellen Sa i son i st aber, dass sie uns einen Einblick g ibt , wie die Zeit nach Corona modetechnisch aussehen könnte. Dabei muss man für die richtige Inspiration nicht einmal nach Paris oder Mailand schauen, denn auch in der hiesigen Modeszene gibt es reichlich Ideen, wie wir uns in einer Zeit ohne Mundschutz & Co. kleiden.